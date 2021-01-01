Рыбный быстрый пирог с заливным тестом

На него действительно тратится не больше 10-15 минут, и он очень хорош, когда надо срочно и без заморочек соорудить что-то вкусное и сытное для неожиданных гостей или для семьи.

Ингредиенты тесто 220-230 г сметаны (стакан)

неполный стакан майонеза – 160-180 г

стакан муки – 150-160 г

4 свежих яйца

0,5 ч. ложки соды начинка 2 банки консервированной рыбы на свой вкус

2 средних луковицы

2 ст. ложки растительного масла

1 ст. ложка сливочного масла

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