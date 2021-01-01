Рыбный быстрый пирог с заливным тестом

На него действительно тратится не больше 10-15 минут, и он очень хорош, когда надо срочно и без заморочек соорудить что-то вкусное и сытное для неожиданных гостей или для семьи.
Ингредиенты
тесто
220-230 г сметаны (стакан)
неполный стакан майонеза – 160-180 г
стакан муки – 150-160 г
4 свежих яйца
0,5 ч. ложки соды
начинка
2 банки консервированной рыбы на свой вкус
2 средних луковицы
2 ст. ложки растительного масла
1 ст. ложка сливочного масла
Способ приготовления
Для теста соединяем сметану с майонезом и яйцами.
Добавляем муку, соду и взбиваем тесто до гладкости и однородности. Отставляем пока.
Из банок с рыбой сливаем жидкость, удаляем косточки, рыбу разминаем.
Луковицы шинкуем довольно крупным кубиком. Разогреваем на огне больше среднего растительное масло, добавляем сливочное и пассеруем лук, помешивая и посыпав парой щепоток соли, 7-9 минут, до мягкости.
Смешиваем рыбу с луком.
Слегка смазываем масс лом внутренность формы для выпечки и выливаем половину теста.
На поверхности теста раскладываем консервированную рыбу.
И заливаем второй половиной теста.
В нагретой до 180° духовке пирог выпекается, в зависимости от толщины, 30-40 минут. Проверяем, как обычно, деревянной зубочисткой на готовность. Вынимаем форму. накрываем, пусть пирог отдохнет 10 минут.