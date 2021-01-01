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Рыбный быстрый пирог с заливным тестом

Рыбный быстрый пирог с заливным тестом
Кухня: Русская
Автор:
Порций: 6
Время приготовления:
На него действительно тратится не больше 10-15 минут, и он очень хорош, когда надо срочно и без заморочек соорудить что-то вкусное и сытное для неожиданных гостей или для семьи.

Ингредиенты

тесто
  • 220-230 г сметаны (стакан)
  • неполный стакан майонеза – 160-180 г
  • стакан муки – 150-160 г
  • 4 свежих яйца
  • 0,5 ч. ложки соды
начинка
  • 2 банки консервированной рыбы на свой вкус
  • 2 средних луковицы
  • 2 ст. ложки растительного масла
  • 1 ст. ложка сливочного масла

Способ приготовления

Для теста соединяем сметану с майонезом и яйцами.

Для теста соединяем сметану с майонезом и яйцами.

Добавляем муку, соду и взбиваем тесто до гладкости и однородности. Отставляем пока.

Добавляем муку, соду и взбиваем тесто до гладкости и однородности. Отставляем пока.

Из банок с рыбой сливаем жидкость, удаляем косточки, рыбу разминаем.

Из банок с рыбой сливаем жидкость, удаляем косточки, рыбу разминаем.

Луковицы шинкуем довольно крупным кубиком. Разогреваем на огне больше среднего растительное масло, добавляем сливочное и пассеруем лук, помешивая и посыпав парой щепоток соли, 7-9 минут, до мягкости.

Луковицы шинкуем довольно крупным кубиком. Разогреваем на огне больше среднего растительное масло, добавляем сливочное и пассеруем лук, помешивая и посыпав парой щепоток соли, 7-9 минут, до мягкости.

Смешиваем рыбу с луком.

Смешиваем рыбу с луком.

Слегка смазываем масс лом внутренность формы для выпечки и выливаем половину теста.

Слегка смазываем масс лом внутренность формы для выпечки и выливаем половину теста.

На поверхности теста раскладываем консервированную рыбу.

На поверхности теста раскладываем консервированную рыбу.

И заливаем второй половиной теста.

И заливаем второй половиной теста.

В нагретой до 180° духовке пирог выпекается, в зависимости от толщины, 30-40 минут. Проверяем, как обычно, деревянной зубочисткой на готовность. Вынимаем форму. накрываем, пусть пирог отдохнет 10 минут.

В нагретой до 180° духовке пирог выпекается, в зависимости от толщины, 30-40 минут. Проверяем, как обычно, деревянной зубочисткой на готовность. Вынимаем форму. накрываем, пусть пирог отдохнет 10 минут.

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