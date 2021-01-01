Тёртый пирог с вареньем

Раздел: Пироги и пирожки
Кухня: Русская
Автор: Sherlyn
Порций: 10-12
Время приготовления:
Один из любимых пирогов, готовится легко и получается очень вкусно!
Ингредиенты
- Мука – 4,5 стакана
- Сахар –1 стакан
- Маргарин – 250 г
- Яйцо – 2 шт.
- Сода – 1 ч.л.
- Варенье густое (смородина, слива) – 0,5 л.
Способ приготовления
- Растопить маргарин и охладить.
- Яйца взбить с сахаром, добавить маргарин.
- Погасить соду уксусом, добавить в массу.
- Добавить муку, замесить тесто.
- Полученное тесто разделить на две части: одну часть положить на дно формы.
- Положить слой варенья (слива или смородина, обязательно густое).
- Во вторую часть теста добавить немного муки (1 ст.ложку) и потереть на крупной тёрке на слой варенья. Разровнять.
- Выпекать 15-20 мин при Т=200°