Тёртый пирог с вареньем

Один из любимых пирогов, готовится легко и получается очень вкусно!

Ингредиенты Мука – 4,5 стакана

Сахар –1 стакан

Маргарин – 250 г

Яйцо – 2 шт.

Сода – 1 ч.л.

Варенье густое (смородина, слива) – 0,5 л.

Способ приготовления