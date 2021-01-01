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Тёртый пирог с вареньем

Кухня: Русская
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Порций: 10-12
Время приготовления:
Один из любимых пирогов, готовится легко и получается очень вкусно!

Ингредиенты

  • Мука – 4,5 стакана
  • Сахар –1 стакан
  • Маргарин – 250 г
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сода – 1 ч.л.
  • Варенье густое (смородина, слива) – 0,5 л.

Способ приготовления

  1. Растопить маргарин и охладить.
  2. Яйца взбить с сахаром, добавить маргарин.
  3. Погасить соду уксусом, добавить в массу.
  4. Добавить муку, замесить тесто.
  5. Полученное тесто разделить на две части: одну часть положить на дно формы.
  6. Положить слой варенья (слива или смородина, обязательно густое).
  7. Во вторую часть теста добавить немного муки (1 ст.ложку) и потереть на крупной тёрке на слой варенья. Разровнять.
  8. Выпекать 15-20 мин при Т=200°
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