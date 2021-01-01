Куриные зразы с яйцом всмятку внутри

Золотистые, толстые, увесистые, аппетитные и такие вкусные-вкусные! Сюрприз внутри – слегка отваренное яйцо с текучим желтком – вас наверняка порадует. Словом, готовьте – эти зразы стоят того.
Ингредиенты
500-550 г куриного филе (с грудки)
6-7 некрупных сырых яиц внутрь котлет
1-2 сырых яйца для панировки котлет
небольшой пучок зеленого лука
60 г мякоти белого батона (6 небольших тонких ломтиков)
5-6 ст. ложек муки для панировки
соль и перец по вкусу
стакан панировочных сухарей
250-300 мл растительного масла для жарки
Способ приготовления
Кусочки мякоти белого батона смачиваем молоком, пальцами или вилкой хорошо разминаем.
Пропускаем через мелкую решетку мясорубки нарезанное филе курицы.
К фаршу добавляем замоченный хлеб, порубленный зеленый лук, перец и соль, вымешиваем и отбиваем. Оставляем пока в холодильнике.
Яйца нам нужны с жидким желтком, поэтому после закипания варим яйца 60-70 секунд – и сразу кладем в ледяную воду, меняем пару раз, чтобы яйца остыли быстрее. Остывшие – аккуратно чистим, главное не порвать белок.
Очищенные яйца обваливаем в муке.
Делим фарш на 6 одинаковых порций примерно по 100 г, скатываем в шарики. Из каждого разминаем лепешку около 1 см толщиной, в середину которой кладем яйцо.
Заделываем шов, придавая котлете слегка овальную форму.
Снова обваливаем зразы в муке.
Затем опускаем каждую зразу в яйца, которые мы быстро взбиваем венчиком или простой вилкой.
И катаем толстую зразу в сухарях, пока она покрывается слоем панировки
Теперь зразы готовы к жарке.
К этому времени в посуде, которую мы выбрали для обжаривания, за несколько минут раскалилось (на огне чуть больше среднего) растительное масло. Выкладываем зразы.
Жарим до готовности 5-7 минут, несколько раз переворачивая, пока котлеты покрываются ровной ярко-золотистой корочкой.
Чтобы домашние и гости могли оценить яйцо-сюрприз, перед подачей разрезаем каждую зразу пополам вдоль, и первый вопрос, который задают едоки – как яйцо всмятку попало внутрь?