Куриные зразы с яйцом всмятку внутри

Золотистые, толстые, увесистые, аппетитные и такие вкусные-вкусные! Сюрприз внутри – слегка отваренное яйцо с текучим желтком – вас наверняка порадует. Словом, готовьте – эти зразы стоят того.



Ингредиенты 500-550 г куриного филе (с грудки)

6-7 некрупных сырых яиц внутрь котлет

1-2 сырых яйца для панировки котлет

небольшой пучок зеленого лука

60 г мякоти белого батона (6 небольших тонких ломтиков)

5-6 ст. ложек муки для панировки

соль и перец по вкусу

стакан панировочных сухарей

250-300 мл растительного масла для жарки

Способ приготовления

Кусочки мякоти белого батона смачиваем молоком, пальцами или вилкой хорошо разминаем. Пропускаем через мелкую решетку мясорубки нарезанное филе курицы. К фаршу добавляем замоченный хлеб, порубленный зеленый лук, перец и соль, вымешиваем и отбиваем. Оставляем пока в холодильнике. Яйца нам нужны с жидким желтком, поэтому после закипания варим яйца 60-70 секунд – и сразу кладем в ледяную воду, меняем пару раз, чтобы яйца остыли быстрее. Остывшие – аккуратно чистим, главное не порвать белок. Очищенные яйца обваливаем в муке. Делим фарш на 6 одинаковых порций примерно по 100 г, скатываем в шарики. Из каждого разминаем лепешку около 1 см толщиной, в середину которой кладем яйцо. Заделываем шов, придавая котлете слегка овальную форму. Снова обваливаем зразы в муке. Затем опускаем каждую зразу в яйца, которые мы быстро взбиваем венчиком или простой вилкой. И катаем толстую зразу в сухарях, пока она покрывается слоем панировки Теперь зразы готовы к жарке. К этому времени в посуде, которую мы выбрали для обжаривания, за несколько минут раскалилось (на огне чуть больше среднего) растительное масло. Выкладываем зразы. Жарим до готовности 5-7 минут, несколько раз переворачивая, пока котлеты покрываются ровной ярко-золотистой корочкой.