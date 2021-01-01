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Куриные зразы с яйцом всмятку внутри

Куриные зразы с яйцом всмятку внутри
Кухня: Русская
Автор:
Порций: 6
Время приготовления:
Золотистые, толстые, увесистые, аппетитные и такие вкусные-вкусные! Сюрприз внутри – слегка отваренное яйцо с текучим желтком – вас наверняка порадует. Словом, готовьте – эти зразы стоят того.
 

Ингредиенты

  • 500-550 г куриного филе (с грудки)
  • 6-7 некрупных сырых яиц внутрь котлет
  • 1-2 сырых яйца для панировки котлет
  • небольшой пучок зеленого лука
  • 60 г мякоти белого батона (6 небольших тонких ломтиков)
  • 5-6 ст. ложек муки для панировки
  • соль и перец по вкусу
  • стакан панировочных сухарей
  • 250-300 мл растительного масла для жарки

Способ приготовления

Кусочки мякоти белого батона смачиваем молоком, пальцами или вилкой хорошо разминаем.

Кусочки мякоти белого батона смачиваем молоком, пальцами или вилкой хорошо разминаем.

Пропускаем через мелкую решетку мясорубки нарезанное филе курицы.

Пропускаем через мелкую решетку мясорубки нарезанное филе курицы.

К фаршу добавляем замоченный хлеб, порубленный зеленый лук, перец и соль, вымешиваем и отбиваем. Оставляем пока в холодильнике.

К фаршу добавляем замоченный хлеб, порубленный зеленый лук, перец и соль, вымешиваем и отбиваем. Оставляем пока в холодильнике.

Яйца нам нужны с жидким желтком, поэтому после закипания варим яйца 60-70 секунд – и сразу кладем в ледяную воду, меняем пару раз, чтобы яйца остыли быстрее. Остывшие – аккуратно чистим, главное не порвать белок.

Яйца нам нужны с жидким желтком, поэтому после закипания варим яйца 60-70 секунд – и сразу кладем в ледяную воду, меняем пару раз, чтобы яйца остыли быстрее. Остывшие – аккуратно чистим, главное не порвать белок.

Очищенные яйца обваливаем в муке.

Очищенные яйца обваливаем в муке.

Делим фарш на 6 одинаковых порций примерно по 100 г, скатываем в шарики. Из каждого разминаем лепешку около 1 см толщиной, в середину которой кладем яйцо.

Делим фарш на 6 одинаковых порций примерно по 100 г, скатываем в шарики. Из каждого разминаем лепешку около 1 см толщиной, в середину которой кладем яйцо.

Заделываем шов, придавая котлете слегка овальную форму.

Заделываем шов, придавая котлете слегка овальную форму.

Снова обваливаем зразы в муке.

Снова обваливаем зразы в муке.

Затем опускаем каждую зразу в яйца, которые мы быстро взбиваем венчиком или простой вилкой.

Затем опускаем каждую зразу в яйца, которые мы быстро взбиваем венчиком или простой вилкой.

И катаем толстую зразу в сухарях, пока она покрывается слоем панировки

И катаем толстую зразу в сухарях, пока она покрывается слоем панировки

Теперь зразы готовы к жарке.

Теперь зразы готовы к жарке.

К этому времени в посуде, которую мы выбрали для обжаривания, за несколько минут раскалилось (на огне чуть больше среднего) растительное масло. Выкладываем зразы.

К этому времени в посуде, которую мы выбрали для обжаривания, за несколько минут раскалилось (на огне чуть больше среднего) растительное масло. Выкладываем зразы.

Жарим до готовности 5-7 минут, несколько раз переворачивая, пока котлеты покрываются ровной ярко-золотистой корочкой.

Жарим до готовности 5-7 минут, несколько раз переворачивая, пока котлеты покрываются ровной ярко-золотистой корочкой.

Чтобы домашние и гости могли оценить яйцо-сюрприз, перед подачей разрезаем каждую зразу пополам вдоль, и первый вопрос, который задают едоки – как яйцо всмятку попало внутрь?
 
СоветДля этих зраз лучше купить небольшие яйца (2-й категории)
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